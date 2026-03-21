｢三好三人衆の猛攻で危機｣ 本圀寺の変で急ぐ織田信長が"文句言う運送業者"を殺さなかった理由

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を中心に、戦国時代のど真ん中で天下統一を果たした兄弟の軌跡にスポットライトがあてられています。今回は、上洛した信長の周辺で起きた騒動を紹介します。

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足利義昭を奉じて上洛した信長

永禄11年（1568）9月、足利義昭を奉じて上洛を開始した織田信長は、敵対勢力を蹴散らして都に入ります。そして同年10月18日、義昭は征夷大将軍に任じられるのです。義昭は信長を書状で「御父」とまで呼び、感謝の意を表しました（10月25日）。10月28日、信長は都から岐阜に戻ります。信長が上洛する際には、都は騒然としたようですが、この頃には落ち着いていたものと思われます。

しかし、年明け（1569年）に事変が起こるのです。上洛戦の際、信長に撃退されていた三好三人衆（三好長逸・三好宗渭・岩成友通）が阿波国から和泉国堺に進出、都に侵入してきたのでした（1月3日）。

洛中の至るところに放火されたことから、京中は再び「騒動」となります。三好三人衆の軍勢は、将軍・義昭の宿所・六条の本国寺を襲撃します（1月5日）。

この時、本国寺に立て籠もっていたのは、細川藤賢・野村越中守・織田左近将監・赤座七郎右衛門・津田盛月・坂井直政・明智十兵衛（光秀）といった人々でした。

義昭の側近や織田家中の人々がいたのです。約2000の軍勢だったようですが、対する三好方は5000（1万という説もあり）、義昭側が圧倒的に不利でした。三好方には、美濃の大名で信長に追われた斎藤龍興も加わっていました。