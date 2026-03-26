【2年連続MLB開幕投手へ】高校時代の恩師が語る､山本由伸がここまで大成した｢シンプルな理由｣

別冊宝島編集部
2026/03/26 12:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
高校時代の恩師が語る山本由伸の意外なエピソードとは（写真：旅人／PIXTA）
どちらかというと、セカンドを守っていた由伸の印象が強いんです――。MLBで2年連続の開幕投手に指名されたドジャースの山本由伸について、こんな意外なエピソードを語るのは、都城高校時代の恩師である森松賢容氏。
そんな森松氏が、かつては「理想のエースとはほど遠かった」と語る山本由伸が、世界的なピッチャーにまで成長した原動力とは何だったのでしょうか。別冊宝島編集部の『証言 山本由伸』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

「いまや世界的なピッチャーになっちゃいましたね」

山本由伸の都城高校時代の恩師である森松賢容は、現在は延岡学園野球部の部長を務めている。

2025年の秋、森松はオリックスのスカウト陣と邂逅を果たした。教え子の藤川敦也がオリックスからドラフト1位指名を受け、福良淳一ゼネラルマネージャーをはじめ5人のオリックス関係者が来校。そのなかには、9年前に山本の担当スカウトだった山口和男の姿もあった。

当然のように、話題は山本の近況に及んだ。

「いまや世界的なピッチャーになっちゃいましたね」

「由伸の姿から夢をもらっています」

そんな感慨を口にするスカウトたちに、森松も万感の思いを込めて言った。

「私も由伸からこんなにワクワクさせてもらえるとは……想像していなかったです」

山本が全国区の存在になったのは、都城での高校時代だ。高校2年時まで指導した森松は、その進化をつぶさに見守っていた。それでも、山本がワールドシリーズMVPに輝くほどの大投手に成長したことは、想像を超えていた。

次ページ高校時代に想像した人は1人もいない
関連記事
特集一覧
ハイテク中国
新着あり
ドローン経済安保の衝撃
新着あり
東証改革　水面下の攻防
新着あり
不気味な北朝鮮
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事