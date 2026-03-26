【2年連続MLB開幕投手へ】高校時代の恩師が語る､山本由伸がここまで大成した｢シンプルな理由｣

どちらかというと、セカンドを守っていた由伸の印象が強いんです――。MLBで2年連続の開幕投手に指名されたドジャースの山本由伸について、こんな意外なエピソードを語るのは、都城高校時代の恩師である森松賢容氏。

「いまや世界的なピッチャーになっちゃいましたね」

山本由伸の都城高校時代の恩師である森松賢容は、現在は延岡学園野球部の部長を務めている。

2025年の秋、森松はオリックスのスカウト陣と邂逅を果たした。教え子の藤川敦也がオリックスからドラフト1位指名を受け、福良淳一ゼネラルマネージャーをはじめ5人のオリックス関係者が来校。そのなかには、9年前に山本の担当スカウトだった山口和男の姿もあった。

当然のように、話題は山本の近況に及んだ。

「いまや世界的なピッチャーになっちゃいましたね」

「由伸の姿から夢をもらっています」

そんな感慨を口にするスカウトたちに、森松も万感の思いを込めて言った。

「私も由伸からこんなにワクワクさせてもらえるとは……想像していなかったです」

山本が全国区の存在になったのは、都城での高校時代だ。高校2年時まで指導した森松は、その進化をつぶさに見守っていた。それでも、山本がワールドシリーズMVPに輝くほどの大投手に成長したことは、想像を超えていた。