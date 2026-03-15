実力を発揮できるか否かの分岐点…｢集中が切れた時｣一流アスリートがまず考えるたった1つのこと

スポーツの現場でも、集中が1度も切れない選手などいません――。こう語る福岡ソフトバンクホークスでメンタルパフォーマンスコーチを務める伴元裕氏が選手たちと取り組んでいるのは、「集中を切らさないこと」ではなく、いかに早く「切れた集中を戻すか」ということだそうです。

呼吸に「集中する」だけでも意外と難しい

まずはじめに、短いワークを1つやってみましょう。文章を読むだけでなく、実際に体験してもらうことで、これからの話がより腑に落ちるはずです。

今から1分間、鼻呼吸だけに注意を向けてみてください。姿勢は、背筋を軽く伸ばし、肩や腕、脚の力は抜いてリラックスします。

無理に姿勢を正そうとする必要はありませんが、呼吸がしやすい状態をつくってみてください。

準備ができたら、鼻から息を吸っている感覚、そして鼻から息を吐いている感覚に注意を向けます。