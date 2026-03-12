10万円｢MacBook Neo｣エントリーでもカラーを妥協しない理由とは？ iPhoneのチップ採用で実現した"学生向け入り口戦略"の狙い

アップルが低価格な「MacBook Neo」という製品ラインを追加した。シンプルに説明するなら、「10万円で買えてそこそこな性能だが、プロ向けではないカラバリ重視のMac」である。

MacBook Airも新機種が登場したが、こちらは18万4800円から。性能はかなり違うが、価格は半分くらいになっている。

アップルはどうやってここまで低価格化したのだろうか？ その中では、単純なコスト削減とは異なる判断もみえる。

アップルがなにを重視してMacBook Neoを作ったのかを分析してみたい。

キーボードからゴム足までカラバリを徹底

MacBook Neoは、13インチのディスプレイを備えたノート型の製品だ。MacBook Airもサイズは近い。あちらはディスプレイが13.6インチからと少し大きい分、本体サイズもちょっとだけNeoのほうが小さい。しかし、重量は1.23kgでまったく同じになっている。

他社だと1kgを切る製品もあるし、もっと小さい製品もある。アップルはノート型のMacとしては、極端に軽い製品や小さい製品を目指してはいないのだろう。