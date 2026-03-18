日中関係悪化の中…深まる《中韓関係》の実態 ｢文化の起源｣｢THAAD｣を巡る論争あるが､中国人の"韓国への好感度"が変化

日中関係が悪化する中、中国と韓国の関係は対照的な動きを見せている。

中国外交部やメディアの報道を見る限り、最近の中韓関係は改善傾向にあり、協力も活発化しているようだ。首脳級を含むハイレベル交流が再開・強化され、経済・貿易分野での連携も着実に前進している。

習国家主席と李大統領が短期間に相次ぎ会談

2025年末から26年初にかけて、中国の習近平国家主席と韓国の李在明大統領は、わずか2カ月ほどの間に慶州と北京で相次いで首脳会談を行った。短期間での往来は中韓関係史上でも異例の出来事といえる。

習近平国家主席は1月の会談で「中国と韓国はより頻繁に交流し、往来を深めるべきだ」と語り、中韓関係の改善に意気込む。

双方は「戦略的協力パートナーシップ」の位置付けを再確認するとともに、共通利益を拡大しつつ相違点を適切に管理し、関係の安定的発展を推進していくことで一致した。

経済面でも動きが見られる。中韓自由貿易協定の第2段階交渉は26年1月に北京で行われ、サービスや投資分野を含む協力の枠組み拡大に向けた協議が続いている。こうした動きを背景に、韓国企業の間では中国市場への展開を再び模索する動きも見られる。

国際情勢の不安定化が進む中、韓国の政界・学界・経済界の一部では、中国との協力を現実的な選択肢の1つとする見方も存在しているようだ。