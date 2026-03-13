AIに｢近くのおいしい中華｣を聞く若手社員はなぜ伸びないのか？ デジタルネイティブ世代への｢仕事の本質｣の教え方

AIを使いこなし、最短距離で「正解」にたどり着くデジタルネイティブ世代。しかし、効率化の裏で「なぜそれが最適なのか」を深掘りする思考が抜け落ち、アウトプットがピント外れになるケースが増えています。

例えば、ランチの店選びでAIに「近くのおいしい店を教えて」と尋ねている若手は、相手の好みや状況をくみ取る「仕事の本質」を見失っているかもしれません。

仕事の本質を考えるのが苦手な若手社員

ChatGPTやGeminiをはじめとした対話型AIの技術は日進月歩だ。AIの手を借りれば、大量の情報の中から最適なものを一瞬で見つけ出したり、人の手で何日もかかるようなデータ処理も、ものの数分で行なったりしてくれる。

今では業務の効率化のためにAIを活用しているというビジネスパーソンが大半だろう。デジタルネイティブである若手社員はなおさらだ。

友人と一緒に休日をどう過ごすかを提案してもらうのはもちろん、退屈しのぎの雑談、果ては恋愛相談まで。

プライベートを充実させるツールや、悩みを聞いてくれる“友人”としてAIを使う若手世代は、与えられた業務のゴールに最短でたどり着くためにも当然AIを活用する。

若手社員がAIを駆使し、スピーディーに作業をしてくれれば、上司の仕事もその分スムーズになりそうなものだ。しかし、ここには落とし穴がある。

若手はAIを使うのに慣れている。だが、本当の意味で使いこなせているということではない。AIに「最適解」を提示されることに慣れすぎてしまっているのだ。

AIなどなかった時代、我々はひたすらかき集めた情報の中から、「これだ！」と思う最適解を自分で導き出していた。

今となっては時間を浪費していたようにも思えるが、しかし、その過程で「なぜ、これが最適なのか」という理由や意味を、意識せずとも考えることができていたのだ。

その点において、若手社員は、問いに対して出された答えが「なぜ最適なのか」までを考えるのが苦手な傾向にある。

情報をキャッチすることに慣れすぎて、思考が浅いのだ。

だから、AIが出した答えを疑うことなく、上司や顧客に出してしまうことがある。

実際、若手社員がAIを駆使して短時間で作成した資料に対して、どこがどうよくないのかというフィードバックに多大な手間がかかり、なんとも言えない徒労感に見舞われている上司世代・先輩世代は多いのではないだろうか。

結果的に、AIを使わないほうが速かったということもあり得るだろう。

加えて、今の若手社員にとっては、自分から動かなくても、AIを含めた“他者”からレコメンドされることが当たり前なのだ。そのため物事を「自分ごと」と捉えにくく、意思決定能力や責任感が希薄だというのも、若手社員の特徴といえるだろう。