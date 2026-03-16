ネットに大量にばらまかれた｢嘘の電話番号｣→AIが信じて人間が詐欺の被害に…｢LLM電話番号汚染詐欺｣巧妙な手口

生成AIの普及に伴い、調べ物をする際に検索エンジンではなく、AIを利用する人が増えています。特に10～20代では6割以上がChatGPTやGeminiといった生成AIで検索しているほどです。

生成AIは多数の検索結果から取捨選択する必要がなく、広告も表示されず、ズバリ答えを教えてくれるので、便利であることは間違いありません。しかし、その便利さの裏側で、思いもよらないトラブルが起きているのをご存じでしょうか。

AIに質問して教えてもらった企業のカスタマーサポート番号を信じて電話をかけた結果、待ち構えていた詐欺師につながり、金銭を奪われる事件が発生しているのです。

今回は、なぜAIが詐欺師の電話番号を表示するのか、その仕組みと被害に遭わないための回避策を解説します。

AI検索が表示した電話番号の先に待ち構えていたのは…

LLM（Large Language Model：大規模言語モデル）が誤った電話番号を出力する現象は当初、AIの偶発的な「ハルシネーション（幻覚）」として認識されていました。

しかし、2025年12月にアメリカのサイバーセキュリティ企業であるAurascapeが、これを意図的なサイバー攻撃の手口として詳細に分析し、「LLM電話番号汚染」と命名・報告したことで、事態の深刻さが広く認知されるようになりました。