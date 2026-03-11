チャージ不要の｢クレカ乗車｣が首都圏729駅で3月25日解禁！ Suicaユーザーも知って損はない新方式の｢できるorできない｣

Suicaの残高が足りない。改札で止められ、チャージの列に並ぶ――。多くの人が経験したことがあるであろう、こんなトラブルが3月25日から過去のものになるかもしれない。

三井住友カードが首都圏の私鉄・地下鉄11社729駅で始める「クレカ乗車」。手持ちのクレジットカードやスマートフォンをかざすだけで改札を通れるサービスだ。インバウンド対応を足がかりに広がってきたこの仕組みが、いよいよ首都圏の日常に入ろうとしている。何ができて、何がまだできないのか。

首都圏全体で約820駅まで対応拡大

3月25日の始発から、小田急電鉄、小田急箱根（箱根登山鉄道）、京王電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、西武鉄道、東急電鉄、東京メトロ、東京都交通局（都営地下鉄）、東武鉄道、横浜高速鉄道（みなとみらい線）の11社で、タッチ決済対応のクレカやスマホによる改札通過が可能になる。相互利用なので、直通運転や乗り換えで事業者が変わっても、都度精算する必要はない。

すでにサービスを始めている横浜市営地下鉄やゆりかもめなど7事業者を含めると、首都圏全体で約820駅まで対応駅の数は増える。箱根の強羅駅から日光の鬼怒川温泉駅まで、1都3県をまたいで乗り継いでも、改札でカードをかざすだけで済む。

三井住友カードの大西幸彦社長は、3月9日のシンポジウムでこの仕組みの呼び名を「タッチ決済乗車」から「クレカ乗車」に変えると発表した。

Visaだけで国内1億6000万枚がタッチ対応として発行され、対面でのカード利用の6割がタッチに移っている。「あと1〜2年で、カード決済はタッチ決済だという認識になる」（大西社長）。もはや「タッチ」を冠する必要がなくなった、という判断だ。