iPhone17e登場､容量倍増やMagSafe対応で進化した10万円切りモデルの実力を検証する

iPhoneのラインナップ上、一番安価な『e』がアップデートされた。3月11日の発売に先んじてお借りした実機を元に非常にお買い得で欠点も少ないこのモデルの進化ポイントを解説するとともに、ひとつ上位にあたるiPhone 17と何が違うのかを解説しよう。

MagSafe対応、ストレージも同価格で2倍に

iPhone 17eでは、iPhone 16eで唯一不満の多かった『MagSafe非対応』が解消され、MagSafeとQi2に対応した。

これにより、MagSafe対応のケースも用意され、高速で非接触充電をしたり、ホルダーを使ったり、MagSafeバッテリーを利用したりできるようになった。MagSafeの便利さはすべての人に知ってほしいので、このアップデートは嬉しい。

また、大きな変更点として最安の9万9800円のモデルが256GB、13万4800円のモデルが512GBとストレージ容量が2倍になったことが挙げられるだろう。これは実質的な値下げともいえることで、メモリ価格高騰、円安の状況下でよく価格を維持できたものだと思う。日本市場において「10万円切りのiPhone」が存在することは、将来的なマーケットのことを考えても重要だとアップルは考えているのだろう。