【日本株の急落】日経平均5万円割れの可能性は？／原油価格の暴騰に仰天／トランプ関税ショック、令和のブラックマンデーとは違う？／不透明感が増すイラン情勢／焦点は原油価格の120ドル超え【ニュース解説】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/03/09 22:45
縮小

3月9日、日経平均株価は前週末比で一時4000円を超える下げを記録し、全面安の様相となった。終値で2892円安（3月6日比）となったが、原油価格の暴騰やイラン情勢の不透明感など、市場の懸念が強まっていることは確か。6万円台も視野と言われた日本株市場は5万円台を割り込むのか、それとも一段の下げは回避して持ち直すのか。今後の展開について、大和証券の坪井裕豪チーフストラテジストに聞いた。

【タイムテーブル】
00:03　本日のテーマ
00:58　日経平均株価が急落の要因　
04:20　売りを浴びた日本株の状況
05:52　今後の株式市場の展開は？
07:02　日経平均はまだ下がる？
09:21　株式相場のリスクシナリオ
12:30　本日のまとめ

撮影：田中険人、昼間將太
編集：田中険人
サムネイル内写真：時事通信

【出演者】
坪井裕豪（つぼい・ゆうご）
大和証券 チーフストラテジスト
2004年に大和証券入社。2009年から投資情報部にて、主に外国株式リサーチ業務を担当。米国株だけでなく香港やインドなど新興国銘柄の資料も執筆。2013年に大和証券キャピタルマーケッツアメリカ赴任。帰国後、エクイティ営業部を経て、2022年から投資情報部ストラテジー課課長。チーフストラテジストとして、日米株価見通し（ハウスビュー）を担当している。

東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/list/author/9210

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長



※動画内のデータは収録時点（2026年3月9日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

