【日本株の急落】日経平均5万円割れの可能性は？／原油価格の暴騰に仰天／トランプ関税ショック、令和のブラックマンデーとは違う？／不透明感が増すイラン情勢／焦点は原油価格の120ドル超え【ニュース解説】

3月9日、日経平均株価は前週末比で一時4000円を超える下げを記録し、全面安の様相となった。終値で2892円安（3月6日比）となったが、原油価格の暴騰やイラン情勢の不透明感など、市場の懸念が強まっていることは確か。6万円台も視野と言われた日本株市場は5万円台を割り込むのか、それとも一段の下げは回避して持ち直すのか。今後の展開について、大和証券の坪井裕豪チーフストラテジストに聞いた。

【タイムテーブル】

00:03 本日のテーマ

00:58 日経平均株価が急落の要因

04:20 売りを浴びた日本株の状況

05:52 今後の株式市場の展開は？

07:02 日経平均はまだ下がる？

09:21 株式相場のリスクシナリオ

12:30 本日のまとめ

【出演者】

坪井裕豪（つぼい・ゆうご）

大和証券 チーフストラテジスト

2004年に大和証券入社。2009年から投資情報部にて、主に外国株式リサーチ業務を担当。米国株だけでなく香港やインドなど新興国銘柄の資料も執筆。2013年に大和証券キャピタルマーケッツアメリカ赴任。帰国後、エクイティ営業部を経て、2022年から投資情報部ストラテジー課課長。チーフストラテジストとして、日米株価見通し（ハウスビュー）を担当している。

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長





