｢あれ､スマホがない！｣を繰り返す私の究極の"紛失防止術" 首から下げるではありません… 丁寧ならぬ暮らし88話

仕事や家事に毎日追われ、生活がどんどん雑になっていく――。「丁寧な生活」が美しいとされる風潮もある中、自らの「丁寧とは言えない暮らし」に、なんだか後ろめたいような、モヤモヤした思いを持つ人も少なくないのではないでしょうか。

しかし、時間もない中、暮らしは急には整いません。ここで必要なのは「発想の転換」です。そう、丁寧じゃないままで、暮らしに明るく楽しく活路を見出すのです。

人生に、テキトーな日々を楽しむための工夫やライフハックを！ 秋野ひろさんの新作マンガ「丁寧ならぬ暮らし」よりお届けします。

