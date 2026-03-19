｢DDTの空中散布が当たり前｣だった時代のリアル　｢学習まんが　世界の伝記NEXT　レイチェル･カーソン｣

ナガラヨリ : イラストレーター・まんが家堀ノ内 雅一 : ノンフィクション作家
2026/03/19 7:15
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
『学習まんが 世界の伝記NEXT レイチェル・カーソン』より
『学習まんが 世界の伝記NEXT レイチェル・カーソン』©ナガラヨリ・堀ノ内雅一/SHUEISHA

3月17日は「みんなで考えるSDGsの日」。

【いま改めて読みたい一冊】大人の学びなおしに最適の「伝記まんが×SDGs」5選！

レイチェル・カーソンは、アメリカの海洋生物学者で世界的ベストセラー『沈黙の春』の著者です。

レイチェル・カーソン（学習まんが 世界の伝記NEXT） (集英社児童書)
『学習まんが 世界の伝記NEXT レイチェル・カーソン』（集英社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

1907年、アメリカで生まれたレイチェルは、自然豊かな環境で育ち、読書が大好きで作家になることを夢見る少女でした。大学で文学と生物学を学んだのち、海の生きものや生態系について紹介する本を出版し、「海の伝記作家」と呼ばれ大きな成功をおさめます。

その成功のさなか、害虫駆除のための殺虫剤DDTの空中散布が生態系にダメージを与えた事件を知ったレイチェルは、化学物質の危険性を題材に新たな本を執筆します。こうして62年に出版された『沈黙の春』は、殺虫剤の化学物質による自然環境への悪影響を訴え、人類が選ぶべき未来について警告を発しました。

たちまちベストセラーとなったこの本はアメリカじゅうを巻き込んだ議論を呼び、殺虫剤など農薬の大量使用が制限されるようになりました。レイチェルが命がけで書き上げた『沈黙の春』は、世界各国で読まれ、人々が環境問題を考えるきっかけとなったのです。

学習まんが 世界の伝記NEXT レイチェル・カーソン｣（集英社）よりお届けします。

※監修：多田満（国立環境研究所研究員）

この記事の漫画を読む(21ページ)

著者フォローすると、ナガラヨリさん・堀ノ内 雅一さんの最新記事をメールでお知らせします。

ナガラヨリ イラストレーター・まんが家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

ながらより / NAGARA YORI

児童書をはじめ多方面で活躍。著書に『小学生が夢中になる！ こくごの教養マンガ』（主婦の友社）、『頭がよくなる！！ ウソさがし１５０』(ポプラ社)、『ひとりごはん』(少年画報社／共著)、『どっちを選ぶ? クイズで学ぶ!こども防犯サバイバル 3スマホ・SNS』（日本図書センター）など。

この著者の記事一覧はこちら
堀ノ内 雅一 ノンフィクション作家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

ほりのうち まさかず / Masakazu Horinouchi

著書に『阿部定正伝』(情報センター出版局)、『指紋捜査官「1cm2（平方センチ）の宇宙」を解き明かした男の1万日』（KADOKAWA）。伝記まんがのシナリオを多く手がける。世界の伝記NEXT『スティーブ・ジョブズ』、『サリバン先生』、日本の伝記SENGOKU『明智光秀』、『豊臣秀吉』（以上、集英社）など。

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
銀座 大異変
新着あり
「責任ある積極財政」は日本経済を、強く豊かにするのか。
新着あり
携帯キャリア競争の新局面
新着あり
イランショック
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事