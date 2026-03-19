｢DDTの空中散布が当たり前｣だった時代のリアル ｢学習まんが 世界の伝記NEXT レイチェル･カーソン｣

3月17日は「みんなで考えるSDGsの日」。

【いま改めて読みたい一冊】大人の学びなおしに最適の「伝記まんが×SDGs」5選！

レイチェル・カーソンは、アメリカの海洋生物学者で世界的ベストセラー『沈黙の春』の著者です。

1907年、アメリカで生まれたレイチェルは、自然豊かな環境で育ち、読書が大好きで作家になることを夢見る少女でした。大学で文学と生物学を学んだのち、海の生きものや生態系について紹介する本を出版し、「海の伝記作家」と呼ばれ大きな成功をおさめます。

その成功のさなか、害虫駆除のための殺虫剤DDTの空中散布が生態系にダメージを与えた事件を知ったレイチェルは、化学物質の危険性を題材に新たな本を執筆します。こうして62年に出版された『沈黙の春』は、殺虫剤の化学物質による自然環境への悪影響を訴え、人類が選ぶべき未来について警告を発しました。

たちまちベストセラーとなったこの本はアメリカじゅうを巻き込んだ議論を呼び、殺虫剤など農薬の大量使用が制限されるようになりました。レイチェルが命がけで書き上げた『沈黙の春』は、世界各国で読まれ、人々が環境問題を考えるきっかけとなったのです。

｢学習まんが 世界の伝記NEXT レイチェル・カーソン｣（集英社）よりお届けします。

※監修：多田満（国立環境研究所研究員）

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ナガラヨリ イラストレーター・まんが家 著者フォロー 著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。 ながらより / NAGARA YORI 児童書をはじめ多方面で活躍。著書に『小学生が夢中になる！ こくごの教養マンガ』（主婦の友社）、『頭がよくなる！！ ウソさがし１５０』(ポプラ社)、『ひとりごはん』(少年画報社／共著)、『どっちを選ぶ? クイズで学ぶ!こども防犯サバイバル 3スマホ・SNS』（日本図書センター）など。 この著者の記事一覧はこちら