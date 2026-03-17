席を譲らず逮捕…アメリカ人女性の人生を変えた瞬間 ｢学習まんが 世界の伝記NEXT ローザ･パークス｣

3月17日は「みんなで考えるSDGsの日」。

【いま改めて読みたい一冊】大人の学びなおしに最適の「伝記まんが×SDGs」5選！

“公民権運動の英雄”ローザ・パークスは1913年、人種差別の強く残るアメリカ南部アラバマ州に生まれ、祖父や母の教えのもと、白人の横暴に屈せず、自尊心を持って生きるよう育てられました。

仕事帰りのある日、バスで白人に席をゆずることを拒否して逮捕されたローザ。

当時、白人への抵抗は、命の危険さえ伴う行為でした。

日頃から不当な差別に憤りを感じていた黒人コミュニティは団結し、ローザ逮捕への抗議、バスでの待遇改善を求め、バスに乗らないボイコット運動を始めます。

若く無名だったキング牧師は、このバス・ボイコット運動で頭角を現し、全米を巻き込む公民権運動のリーダーとなっていきます。

勇気ある行動でアメリカの人々の心を動かし、公民権運動がもりあがるきっかけを作ったローザは、生涯、差別をなくすために活動しつづけ、晩年、大統領から大統領自由勲章を、連邦議会から議会名誉黄金勲章を受章します。

どちらもアメリカで、最高の名誉とされるものです――。

『学習まんが 世界の伝記NEXT ローザ・パークス』（集英社）よりお届けします。

※監修：坂下史子（上智大学教授）

著者フォローすると、RICCAさん・蛭海 隆志さんの最新記事をメールでお知らせします。

RICCA 漫画家、イラストレーター 著者フォロー 著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。 リッカ 世界の伝記NEXTシリーズ に『津田梅子』『ローザ・パークス』、学習まんが 世界の歴史１８巻など著書多数。

https://x.com/ricca_comic この著者の記事一覧はこちら