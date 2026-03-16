75万人の命を救った医師･中村哲の意外な幼少期　｢学習まんが 世界の伝記NEXT 中村哲｣

『学習まんが 世界の伝記NEXT 中村哲』©二尋鴇彦・和田奈津子/SHUEISHA
3月17日は「みんなで考えるSDGsの日」。
【いま改めて読みたい一冊】大人の学びなおしに最適の「伝記まんが×SDGs」5選！
『中村哲（学習まんが 世界の伝記NEXT）』（集英社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
パキスタンとアフガニスタンで、人びとの命と生活を守ろうと尽力した医師、中村哲。無医村に診療所を開き、井戸を掘り、荒地に用水路を引いて農地を復旧させ、多くの人の命を救いました。
モノやお金を与える支援より、自分たちの力で生きていける環境作りこそが大事だと、用水路も現地の人たちだけで維持していけるシンプルな工法にこだわりました。
2019年12月、中村医師は銃撃されて亡くなりますが、その遺志はアフガニスタンの人びとに受け継がれ、今も現地の人たちの手で、新たな用水路造りが続けられています。
「学習まんが 世界の伝記NEXT SDGs編」は、偉人の生き方を通してSDGs達成のヒントが得られる、新しい伝記まんがシリーズです。
「学習まんが 世界の伝記NEXT 中村哲」（集英社）よりお届けします。
※監修協力：ペシャワール会
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ふたひろ ときひこ / Tokihiko Futahiro
著書に『超まるわかり理科のきほん』（誠文堂新光社）、『学習まんが 世界の伝記 NEXTルース・ベイダー・ギンズバーグ』（集英社）、『マンガで読む 怪奇！ 異常存在 SCP 大図鑑』（KADOKAWA／共著）など。
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わだ なつこ / Natsuko Wada
著書に『学習まんが 世界の伝記 NEXT モーツァルト』、『学習まんが世界の歴史』（集英社）、『アミとミアのプリンセス・ドレス かがみの国のときめきジュエル』（KADOKAWA）など。
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