学校を変えた､困っている子は｢校長室に登校｣《担任一人に背負わせない仕組みで"排除しない教育→学校文化"を形に》

長島 ともこ : フリーライター＆エディター
2026/03/19 6:00
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校長室の様子
桃井第一小学校の校長室は特別支援学級のような役割も担っている（写真：筆者撮影）

東京都杉並区立桃井第一小学校の校長室。毎日のように、複数の児童がこの部屋に集まってくる。理由はさまざまだ。

教室で過ごせない児童、不登校傾向のある児童、学習支援が必要な児童、発達に特性がある児童、知的障害のある児童。2年生から6年生まで、多いときは10人近くがここにいる。

同校には、特別支援教室はあるが、特別支援学級はない。その中で高橋浩平校長が続けてきたのが「校長室登校」だ。

「『困っている子は校長室へ』というのがスタートです。当校にとって、ここは特別支援学級のような役割も担っています。私が在室の際は私が指導にあたり、不在の際は副校長や空いている職員が対応しています」（高橋氏、以下同じ）

校長室が「特別支援学級」になる学校

校長室は、子どもたちにとって「気持ちを落ち着ける場所」であり、「個別に学習をやり直す場所」であり、「教室に戻る前の準備をする場所」でもある。

放課後、部屋には子どもたちが過ごした跡が残っている。だがそれは混乱の跡ではない。子どもたちの居場所として機能している証だ。

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