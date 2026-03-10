【WBC】異様？ 各国ユニフォームはナイキばかり…《日本だけミズノ製》で"格付けランキング1位"を獲得の｢巧妙な戦略｣

開幕したWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）は3月8日、侍ジャパンがオーストラリアに逆転勝利し、初戦から3連勝で準々決勝進出を決めた。

実は、開幕する前から、日本が“勝利”していたことがある。

出場20チームのうち、日本以外は「横並び」

それは、開幕直前にアメリカ誌『ニューズウィーク』の電子版が発表した、WBCのユニフォームランキングだ。出場20チームのユニフォームを格付けした記事で、日本が堂々の1位に選ばれたのだ。

注目されたのは、ホームの白地ピンストライプユニフォーム。評者は「2023年のWBC決勝での大谷翔平対マイク・トラウトの一騎打ちが目に浮かぶ」と絶賛した。

しかしこのランキング、国内ではほとんど注目されなかった。国内メディアもユニフォームのデザインや販売情報を報じてはいたが、試合の勝敗や大谷の活躍に話題が集中するなか、「世界での評価」という視点はほぼ埋もれてしまった。

なぜ、侍ジャパンのユニフォームは「世界1位」と評されたのか。「見た目の科学」の観点から読み解いてみたい。

まず、多くの人にあまり知らていない事実がある。