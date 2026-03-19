｢福岡県民がホッとする"やわモチ麺"はこうして誕生｣─焼肉主軸だった《ウエスト》がうどんで地元の定番になった訳

「ウエスト」は、福岡を中心に展開する外食チェーンで、九州各地に店舗を構える。深夜でも開いている店が多く、ごぼう天うどんや揚げたてのかき揚げは、福岡県民の生活に溶け込んだ定番メニューになっている。

福岡のうどんは「やわらかくてコシがない」と語られがちだ。ところがウエストのうどんは、ただやわらかいのではなく、かなり弾力がある。もっちりしていて、表面もかなりつるっとしているのが特徴だ。福岡のうどんの代表格でありながら、個性的な麺である。スープは雑味がなく、後味が良くて、飽きがこない。ウエストのうどんを食べると「ホッとする」と感じる人が多いのは、この優しい出汁が影響しているはずだ。

しかし、ウエストは昔から福岡県民にとって“うどんの店”だったわけではない。90年代の福岡では、ウエストはむしろ「焼肉」のイメージが強かったはずだ。筆者も子どもの頃は焼肉屋としてウエストに通い、大人になって、気づいたらうどんを食べていた。

いったい、いつの間にウエストは「うどんの店」になったのか。その変化の過程をたどる。

90年代は焼肉店を拡大させていたウエスト