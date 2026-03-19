かつてはロードサイドに輝く《巨大ネオン》が象徴だった売り上げ157億円チェーン…同じ屋号で運営する意外な理由

大塚 たくま : SEOライター・編集者
2026/03/19 12:00
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「違う業態なのに同じ屋号」というところにこそ、ウエストの原点がある（写真提供：株式会社ウエスト）
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福岡発の飲食チェーン「ウエスト」。まず思い浮かぶのは「うどん」という方が大半だろう。実際、福岡では「うどんのウエスト」という認識がすっかり定着している。かけうどんは一杯400円、ごぼう天うどんは一杯550円と、家族連れでもほどほどの予算内で食べられるお手ごろさだ。

しかし、実はそれだけではない。焼肉、生そば専門店「あずま」、中国料理、カフェ、ジンギスカン……これらもすべて「ウエスト」なのだ。業態が違えば屋号を分けるのが一般的なのに、どれも全部「ウエスト」なのである。

さらに、かつてはステーキやカレー、さらにはサウナまで手がけていた時期もあった（もちろんこれらも全部ウエスト）。現在は国内外に店舗を展開し、2024年2月期の売上高は157億円にのぼる。海外ではアメリカやタイにも子会社を持つ。

「なぜ違う業態で同じ屋号？」

他県出身者が、しばしば首をかしげる姿を見て、初めて「確かに珍しいかも」と思わされる。福岡出身の筆者にとっては、当たり前になりすぎて、不思議という感覚はなかった。実は、この「違う業態なのに同じ屋号」というところにこそ、ウエストの原点がある。

同じ屋号となる最大の背景は「味の街」

加来勇一さん
株式会社ウエスト 広報・人財室の加来勇一さん（筆者撮影）

そもそも、うどん屋がカタカナの屋号を名乗ることは珍しい。「◯◯うどん」のような和風の店名が一般的であり、焼肉店も同様だ。業態が異なれば屋号を分ける。それが自然な感覚である。

なぜ業態ごとに屋号を分けなかったのか。同社広報・人財室の加来勇一さんに尋ねてみた。

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