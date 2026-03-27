｢学童落ちた｣…待機児童高止まり､小学生全体の"4人に1人"が利用でも施設整備が進まない理由 日本版DBSへの対応は？

春先はSNSに「学童落ちた！」という投稿が目立つようになります。2026年もX（旧ツイッター）には途方に暮れる保護者の声がいくつも投稿されていました。

「待機児童」や「小1の壁」「小4の壁」という単語もあちこちで目にしたり耳にしたりするでしょう。いずれも学童保育に関連深い言葉です。

待機児童はかつて保育所で大問題となり、16年には「保育園落ちた日本死ね！」が流行語に選ばれたほどでした。ところが今は保育所の待機児童数より学童保育の待機児童数の方がはるかに多人数です。

こども家庭庁のまとめで、保育所の25（令和7）年4月1日時点での待機児童数は2254人と前年比313人減でした。これに対し学童保育では同年5月1日時点で1万6330人の待機児童数でした。

前年から1356人の減でしたが依然として待機児童数は多く、中でも小学4年生の待機児童数は5589人と最多で、これが「小4の壁」の実態です。

小1の2人に1人が学童保育を利用

学童保育で待機児童になると、下校後や夏休み等の期間に自宅でこどもが留守番を強いられ、防犯面の不安や生活規律の問題が保護者を追いつめます。結果、保護者の退職や正規職から非正規職への転職を余儀なくさせるキャリア形成中断を引き起こします。

女性（母親）が正規職をあきらめ収入が減る非正規職に転じることが多く世帯所得の減少に直結します。人材育成にコストを投じてきた企業側にも損失です。待機児童は百害あって一利なしです。