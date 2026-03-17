渋谷からたった一駅なのに"街の電気屋"が大繁盛する街の実態 高速ジャンクションの上に庭園も…

あっちにもタワマン、こっちにもタワマン。気付けば日本の街はタワマンだらけになった。

それもそのはず。タワマンは2024年末時点で全国に1561棟もあるという。その土地の生活、景観、価値を大きく変えてしまうタワマンだが、足元には地元の人たちの生活圏がいまも広がっている。縦に伸びるタワマンではなく、横に広がる街に注目し、「タワマンだけじゃない街」の姿をリポートする。

ジャンクションとタワマンしかないし、どうにも印象のうすい街。でも、今後はさらなる開発の波がこの街を襲うことになりそうだ。

高速道路しか印象にない街

三軒茶屋から渋谷まで歩いたことが何度かある。国道246号を使えばほぼまっすぐ渋谷に着く。距離は3kmほどだが、ここを歩いていると、とても乾いた気分になる。首都高3号線の高架が246号を覆いつくすようにあるし、道の両側には真四角で煤けたぶっきらぼうなビルがびっしり並んでいる。これら高架とビルのせいで、通りは日中も太陽の光に乏しい。

三軒茶屋あたりは、こじゃれた喫茶店やレストランなどがあって、なんとなく賑わっている。渋谷は国内でも有数の大都市だ。その間に池尻大橋駅があるのは知っていたが、これまで気にとめたことはなかった。「駅はあるけど街はないな」くらいに思っていた。

池尻大橋駅には東西南北に出口がある。地図を眺めると、北口と東口が目黒区で、西口と南口が世田谷区であることがわかる。駅の東側に目黒川が流れ、その向こうに地域のランドマーク、大橋ジャンクションが見える。

池尻大橋駅界隈の地図を上から覗くと、国道246号沿いに丸い輪っか（直径130～175mの楕円）があり、それを挟むようにタワーマンションが建っている。その輪っかが「大橋ジャンクション（目黒区大橋1～2丁目周辺）」で、これを挟んでいるタワマンは「クロスエアタワー（目黒区大橋1-5）」と「プリズムタワー（目黒区大橋1-10-1）」だ。これらが、約3万8000平方メートルの地域にすっぽり収まっている。