｢また失敗か｣｢資金が尽きる前にやめたほうが…｣の声も…日本初の民間ロケット｢カイロス｣が､"3連続失敗"も諦めないワケ

2026年3月5日午前11時10分、和歌山県に射場を持つ民間ロケット開発企業のスペースワンが「KAIROS（カイロス）」ロケット3号機の打ち上げを実施。これまで2回の失敗に続いて3回目で成功を目指すと思われたが、68.8秒後、ロケットの1段目を切り離す途中で飛行を中断した。

搭載された安全装置によって機体が破壊された結果、高度約29kmでロケットはバラバラになって海に落下。搭載した5機の超小型衛星は軌道に到達することなく、これも海に落下した。

「打ち上げ失敗」の原因は…

打ち上げ後の記者会見で、スペースワン執行陣は飛行中断の経緯について、「自律飛行安全システム」の異常動作の可能性を挙げた。

自律飛行安全システム（AFTS）とは、ロケットの飛行状態を監視し、安全な飛行ができないと判断した場合に機体を破壊して飛行を止める装置だ。誤って地上に落下する事態を防ぐための安全装置である。

この安全装置はカイロスロケットに2系統搭載されているが、会見時に関野展弘副社長は、「自律飛行安全システムの片系に問題があったと思われる」と述べ、2系統のうち1系統が誤って自分自身の状態を正常ではないと判断したとの見立てを説明した。