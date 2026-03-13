盗難された如来像がオークションに…？　《国宝Gメン》の"意外な決断"　漫画｢ギャラリーフェイク｣（第40集 第37話）

細野 不二彦 : 漫画家
2026/03/13 9:30
ギャラリーフェイク
『ギャラリーフェイク』Ⓒ細野不二彦／小学館
ギャラリーフェイク
『ギャラリーフェイク（40）』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします）

1990年代から2000年代にかけ『週刊ビッグコミックスピリッツ』にて金字塔を打ち立て、現在『ビッグコミック増刊号』にて大復活連載中の伝説のアートコミック。

それが、漫画『ギャラリーフェイク』。

時代は令和……新時代のアート界を、あのダークヒーロー・フジタが相棒・サラとともに再び駆けます。

漫画『ギャラリーフェイク』（小学館）より抜粋してご紹介します。

この記事の漫画を読む(35ページ)

細野 不二彦 漫画家

ほその ふじひこ / Fujihiko Hosono

1959年12月2日東京都生まれ。1979年、マンガ少年（朝日ソノラマ）にて原作に高千穂遙を迎えた『クラッシャージョウ』でデビュー。1981年に増刊少年サンデー（小学館）にて『さすがの猿飛』を連載開始。学園ラブコメにお色気要素を絡め中高生を中心にブレイク。その後『どっきりドクター』『Gu-Guガンモ』『太郎』『ダブルフェイス』など、数々のヒット作を出す。現在はビッグコミックにて『バブル・ザムライ』、ビッグコミック増刊号にて『ギャラリーフェイク』を連載中。

