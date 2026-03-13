盗難された如来像がオークションに…？ 《国宝Gメン》の"意外な決断" 漫画｢ギャラリーフェイク｣（第40集 第37話）

1990年代から2000年代にかけ『週刊ビッグコミックスピリッツ』にて金字塔を打ち立て、現在『ビッグコミック増刊号』にて大復活連載中の伝説のアートコミック。

それが、漫画『ギャラリーフェイク』。

時代は令和……新時代のアート界を、あのダークヒーロー・フジタが相棒・サラとともに再び駆けます。

漫画『ギャラリーフェイク』（小学館）より抜粋してご紹介します。

著者フォローすると、細野 不二彦さんの最新記事をメールでお知らせします。