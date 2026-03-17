探究学習のメソッド学ぶ｢国際バカロレアの教員研修｣を文京区が導入…744万円支出の成果はどう測る？

学校の授業で探究学習が拡大している。2020年からスタートしている学習指導要領で探究的な学びが重視されているからだ。

探究学習とは何か？ なじみのない読者もいるかもしれない。一言でいうと「子どもたちが自ら問いを立て、調べ上げたり、意見交換をしたりする主体的な学び」である。

従来の授業は、教師が児童生徒に知識や技能･･････例えば、社会科なら知識、算数なら計算の仕方を伝えていく。要は、子どもは受け身で授業を受けていた。

しかし、探究学習は子どもたちが自ら積極的に学習をしていく。単なる知識の習得にとどまらず、答えのない課題に他者と協働しながら納得解を見いだす学びで、予測困難な時代にたくましく生きる力の育成を重視している。

教員の研修で国際バカロレアのメソッドを学ぶ

この探究学習が教育現場を混乱させている。探究学習の説明を聞いても、「はて？よくわからない」と思われた読者も少なくないのではないか。

それは現場の教員も同じで「何をどうやればいいか」いまだに試行錯誤というケースも少なくない。