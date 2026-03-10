iPhone17と17eを比較､価格差3万円で失うものは何か？ 真の"コスパ最強"iPhoneはどちらかを徹底検証

草刈 和人 : テックメディア「ゴリミー」運営
2026/03/10 5:30
iPhone 17（左）とiPhone 17e（右）
iPhone 17（左）とiPhone 17e（右）（写真：筆者撮影）
2025年9月にiPhone 17が発売されてから約半年。「とりあえず新しいiPhoneを買うならこれ」という評価が定着した機種に、26年3月、新たな挑戦者が現れた。iPhone 17eだ。

iPhone 17eの価格は256GBモデルで9万9800円。一方のiPhone 17は256GBで12万9800円。その差は3万円だ。ちょうどAirPods 4（2万1800円）を買ってもおつりが来る金額である。

この3万円の差は、いったい何の代償なのか。そして、日々スマートフォンをフル活用しているあなたは、“コスパ最強”と称されるiPhone 17に3万円を上乗せすべきか、それとも割り切ってiPhone 17eを選ぶべきか。本稿では、その答えを具体的なスペックと実際の使用感から丁寧に整理する。

iPhone 17が「コスパ最強」と呼ばれる理由

iPhone 17が高く評価されている背景には、明確な理由がある。「ProMotion」（最大120Hzの高リフレッシュレートディスプレイ）、「Dynamic Island」（画面上部でリアルタイム情報を表示する機能）、超広角カメラ――これらはかつてiPhone Proシリーズ（17万円台〜）にしか搭載されていなかった機能だ。それが12万9800円という、Proより5万円近く安い価格で手に入る。「ほぼPro」と呼ばれるゆえんだ。

