最も短い名前はどこ？個性派インターチェンジ名を文字数や市名､東西南北から発見

前回の「まほろば､ヴィソン…斬新なインターチェンジ名｣に続いて、全国のインターチェンジの名前を深掘りしたい。

まずは、一番短い名前のインターチェンジはどこか？

これは短い駅名や短い市名でもおなじみ、三重県の県庁所在地「津」市にある「津インターチェンジ（IC）」である。漢字でもひらがなでも1字。最強の最短地名だ。

しかし、ローマ字（ヘボン式）つづりでは、「TSU」となって3文字になる。これより短いIC名を探したところ、鹿児島県の指宿スカイラインに「頴娃IC」が見つかった。難読地名で「えい」と読み、ローマ字なら「EI」と2文字となる。

以前は揖宿郡頴娃町（いぶすきぐんえいちょう）だったが、現在は南九州市の一部となっている。「頴」は、1字で「えい」と読み、「娃」は、発音には影響しない「置き字」である。ちなみに漢字1字のIC名は、「堺」（阪和道）、「柏」（常磐道）、「関」（東海環状道、名阪国道）、「針」（名阪国道）などいくつもある。

長いほうにも注目すると、たとえば漢字で8文字もある「大分農業文化公園IC」（東九州道 大分県）がある。

3つの地名が連なるIC名

東名の「大井川焼津藤枝スマートIC」は、3つの地名が連なるIC名だ。大井川は、「越すに越されぬ大井川」で知られた川の名前であるが、以前は大井川町という自治体もあったので、3つの自治体名の連記とも考えられる。

現在もこのICには、東名を走る高速バスの「大井川」バス停が併設されている。第二みちのく有料道路の「三沢十和田下田IC」も、三沢市、十和田市、（旧）下田町（現在はおいらせ町）の3自治体の名前から採られている。