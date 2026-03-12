東武東上線｢一夜にしてホームドア出現｣の舞台裏　｢ベテラン車両｣も貢献､設置は真夜中の短期決戦

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。木下藤吉郎秀吉・小一郎長秀（のちの秀長）兄弟の出世の道への大きな一歩として描かれたのが「墨俣一夜城」だ。

秀吉は蜂須賀小六が率いる木曽川沿いの地侍、川並衆を味方に付け、織田信長の美濃攻略の足がかりとして要衝である墨俣に一夜にして城を築いた、という逸話が知られている。

もともと一夜城伝説は後世の創作でフィクションの要素が強いとされており、今回の大河ドラマではさらに“一夜で炎上”という独自の解釈まで加えられた。が、川の上流で木材をいかだに組んで川に流し、下流で組み立てるという工期短縮の手法は時代を越えて実用的なアイデアといえる。

一夜にしてホームに出現

現代でも、毎日通勤通学で使い慣れた駅に一夜にして可動式ホーム柵（ホームドア）がずらりと設置されていて驚くことがある。

例えば東武東上線の東武練馬駅。25年11月2日日曜日の早朝、上り方面（池袋方面）の列車が発着する2番線にホームドアが出現した。

この時点では2番線のみで扉は筐体（きょうたい）と呼ぶ部分に収納されたまま。設置した後もさまざまな調整が必要となるため、すぐには運用できない。

翌週設置した1番線とともに、実際に稼働するのはそれからひと月以上経った12月12日になってからのことになるが、カーブの途中にある昔ながらのホームの風景は一変した。