神戸地下鉄北神線｢異例ずくめ｣な路線誕生の背景 駅は｢日本一高く｣なったが運賃は大幅に下がった

神戸市営地下鉄北神線の前身だった旧北神急行電鉄は、まさに異例ずくめだった。

まず路線が珍しかった。7.5kmの路線のうち、ほぼすべてがトンネル。日本の私鉄で最も長いトンネルだった。

営業線の区間は1区間。駅は新神戸駅と谷上駅だが、その両方が他局社線との共用で、独自の駅を持たなかった。経営不振になると鉄道施設は他社に移り、運営だけを担当する上下分離方式がいち早く取り入れられた。そして最終的には公営企業に買収されて解散した。

実は大きな存在意義

これだけ見ると、そもそも存在意義があったのか疑われるかもしれないが、現在の神戸市営地下鉄北神線は1日に約3万5000人を輸送する北神地域（神戸市北区の北部7町）へのバイパスだ。

北神地域は戦後次々に神戸市と合併し、従来は山林と農村が中心だったが、1960年代からニュータウン開発が進んだ。

交通があまり便利でなかった北神地域から神戸市の中心市街への通勤・通学の足が北神線というわけだ。とくに神戸市による北神急行の事業・資産の買収は同路線の利便性向上に大きく寄与したとみられる。順を追って振り返ってみよう。