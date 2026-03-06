【機嫌を制する者は人生を制す】「部長、機嫌悪いな〜」の悪影響／結果に振り回されるビジネスパーソンは“マインドレス脳”／“ごきげん”でいられるための三種の神器／“ごきげんの価値”を絶対に手放すな！

「不機嫌」を放置すると、仕事も人生もパフォーマンスが低下する。“結果”や“他人”に振り回され、ストレスの多い日々を送りがちなビジネスパーソンにとって、いま必要なのは「自分づくり」です。スポーツドクター・産業医としてトップアスリートやビジネスパーソンにメンタルトレーニングを行ってきた辻秀一氏が「ごきげん」でいるためのライフスキルを徹底解説します。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:38 本編スタート

02:15 “ごきげん”は最強のビジネス・ライフスキル

03:07 なぜビジネスパーソンは不機嫌？

05:23 ごきげんとポジティブシンキングは違う？

07:39 機嫌で人生の“質”が決まる

09:28 なぜ周囲の“機嫌”に振り回される？

13:28 『スラムダンク』で誰が好き？

14:42 ビジネスパーソンが“ごきげん”でいるためには

18:10 学校教育で“自分の心”を学ぶ機会がない

19:23 機嫌は“脳”の機能が影響している

20:37 営業マンがストレスフルな理由

22:04 ごきげんは「揺らがず、とらわれず」

28:01 練習すれば脳を切り替えられる！

30:05 心を整えてやるべきことをやる

31:35 「知っている」と「出来る」は違う

35:40 ごきげんをライフスキル化するメソッド

36:44 ライフスキルの三種の神器

37:09 メソッド1「自分の感情」をリスト化

41:01 MC・北村麗の感情は？

48:02 メソッド2「ごきげんの価値」を考える

51:22 北村麗がごきげんになると・・・

55:58 大谷翔平選手には嫌なことがないんじゃない

56:30 ごきげんの価値BIG3

59:27 メソッド2「いま・ここ・自分」

68:08 辻先生から視聴者にメッセージ

【出演者】

辻 秀一（つじ・しゅういち）

スポーツドクター・産業医・株式会社エミネクロス代表

北海道大学医学部卒業後、慶應義塾大学病院で内科研修。人が自分らしく心豊かに生きること、 “人生の質＝クオリティーオブライフ（QOL）”のサポートを志し、 慶大スポーツ医学研究センターを経て、人と社会のQOL向上を目指し株式会社エミネクロスを設立。

現在はアスリートやビジネスパーソンのパフォーマンスを最適・最大化する「ごきげん」を生み出すための独自理論「辻メソッド」による非認知スキルのメンタルトレーニングを展開。著書に『スラムダンク勝利学』（集英社インターナショナル）、『「機嫌がいい」というのは最強のビジネススキル』（日本実業出版社）、『個性を輝せる子育て、つぶつ子育て』（フォレスト出版）など。

北村 麗（きたむら・うらら）

フリーアナウンサー・気象予報士

早稲田大学政治経済学部卒業後、岡山放送にアナウンサーとして入社。経済番組のキャスター、バラエティ番組のMCなどを担当後、フリーアナウンサー、気象予報士として活動。

撮影・編集：中田慎一、伊藤雄己、志智勇哉、昼間將太、田中険人、秋葉俊祐、桑島圭佑

サムネイル画像：Getty images

※動画内のデータは収録時点（2026年2月17日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

