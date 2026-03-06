【機嫌を制する者は人生を制す】「部長、機嫌悪いな〜」の悪影響／結果に振り回されるビジネスパーソンは“マインドレス脳”／“ごきげん”でいられるための三種の神器／“ごきげんの価値”を絶対に手放すな！
「不機嫌」を放置すると、仕事も人生もパフォーマンスが低下する。“結果”や“他人”に振り回され、ストレスの多い日々を送りがちなビジネスパーソンにとって、いま必要なのは「自分づくり」です。スポーツドクター・産業医としてトップアスリートやビジネスパーソンにメンタルトレーニングを行ってきた辻秀一氏が「ごきげん」でいるためのライフスキルを徹底解説します。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
01:38 本編スタート
02:15 “ごきげん”は最強のビジネス・ライフスキル
03:07 なぜビジネスパーソンは不機嫌？
05:23 ごきげんとポジティブシンキングは違う？
07:39 機嫌で人生の“質”が決まる
09:28 なぜ周囲の“機嫌”に振り回される？
13:28 『スラムダンク』で誰が好き？
14:42 ビジネスパーソンが“ごきげん”でいるためには
18:10 学校教育で“自分の心”を学ぶ機会がない
19:23 機嫌は“脳”の機能が影響している
20:37 営業マンがストレスフルな理由
22:04 ごきげんは「揺らがず、とらわれず」
28:01 練習すれば脳を切り替えられる！
30:05 心を整えてやるべきことをやる
31:35 「知っている」と「出来る」は違う
35:40 ごきげんをライフスキル化するメソッド
36:44 ライフスキルの三種の神器
37:09 メソッド1「自分の感情」をリスト化
41:01 MC・北村麗の感情は？
48:02 メソッド2「ごきげんの価値」を考える
51:22 北村麗がごきげんになると・・・
55:58 大谷翔平選手には嫌なことがないんじゃない
56:30 ごきげんの価値BIG3
59:27 メソッド2「いま・ここ・自分」
68:08 辻先生から視聴者にメッセージ
【出演者】
辻 秀一（つじ・しゅういち）
スポーツドクター・産業医・株式会社エミネクロス代表
北海道大学医学部卒業後、慶應義塾大学病院で内科研修。人が自分らしく心豊かに生きること、 “人生の質＝クオリティーオブライフ（QOL）”のサポートを志し、 慶大スポーツ医学研究センターを経て、人と社会のQOL向上を目指し株式会社エミネクロスを設立。
現在はアスリートやビジネスパーソンのパフォーマンスを最適・最大化する「ごきげん」を生み出すための独自理論「辻メソッド」による非認知スキルのメンタルトレーニングを展開。著書に『スラムダンク勝利学』（集英社インターナショナル）、『「機嫌がいい」というのは最強のビジネススキル』（日本実業出版社）、『個性を輝せる子育て、つぶつ子育て』（フォレスト出版）など。
北村 麗（きたむら・うらら）
フリーアナウンサー・気象予報士
早稲田大学政治経済学部卒業後、岡山放送にアナウンサーとして入社。経済番組のキャスター、バラエティ番組のMCなどを担当後、フリーアナウンサー、気象予報士として活動。
撮影・編集：中田慎一、伊藤雄己、志智勇哉、昼間將太、田中険人、秋葉俊祐、桑島圭佑
サムネイル画像：Getty images
※動画内のデータは収録時点（2026年2月17日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
