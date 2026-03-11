｢地頭もセンスも不要｣コンサルが使っている"思考の型"の正体

ロジックツリーという言葉を知らないビジネスパーソンは少ないでしょう。しかし、いざ目の前の課題を前にして、それを「本当に使いこなせている」人はどれほどいるでしょうか。

「なぜ？」「どうすれば？」を分解して整理

ロジックツリーは、ビジネスの現場や課題解決の場面で広く活用されているフレームワークです。ひとつの課題を細かく分解し、順序立てて整理することで、問題の全体像や仕組みを視覚的に捉えることができる実用性の高いツールです。

例えばあなたが、「最近、なかなか寝付けないので睡眠の質を改善したい」という悩み（＝課題）を抱えていたとします。これをロジックツリーで整理すると、このようになるでしょう。

図のように、課題をだんだんと細かくして分析する形が木の枝に似ていることから、「ロジックツリー」と呼ばれています。