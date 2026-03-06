【WBC開幕！】大谷翔平選手以外にもある《表裏9の見どころ》 Netflixが独占配信でテレビへの影響は？ 注目選手は誰？

大谷翔平選手の帰国から1週間余りが過ぎ、ついに野球の世界一決定戦「ワールドベースボールクラシック（以下、WBC）」の侍ジャパン戦が始まります。

現在はネットもテレビもWBCが最大の話題となっているだけに、メディア関係者、スポーツ紙記者、壮行試合の来場者に緊急取材を敢行。そこで得た情報をベースに、今回のWBCにおける「表の見どころ“9”」と「裏の見どころ“9”」をまとめました（“9”は選手数とイニング数にちなんだ数字）。

はたして試合ではどんな見どころがあり、試合以外でもどんな注目点があるのでしょうか。

大谷に期待するのは本塁打だけではない

まず「表の見どころ“9”」は、主に試合関連の焦点について。

【表1】侍ジャパン連覇（最多4度目の優勝）なるか

これまでの5回中3回優勝している日本にとって、優勝は必然的な目標。ただ今大会はこれまでのような緊張感よりも「大谷帰国」によるお祭りムードが漂い、楽観論も目立ちます。

しかし、1次ラウンドの台湾、オーストラリア、韓国は侮れない相手で「ほぼ初見のエース級投手を打てるか」を課題に挙げる声もありました。

【表2】打者に専念する大谷翔平のプレー

打者に専念した2024年シーズンは54本塁打・59盗塁だっただけに「むしろホームランより盗塁に注目している」というファンの声もありました。

さらに「決勝進出しても本当に登板の可能性はゼロなのか」「大谷の性格上、ドジャースに打診してのイニング限定登板ならありそう」などと予想する人も。