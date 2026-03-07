スーパーの冷凍うどんが"お店レベル"にバケる！ 寒暖差で疲れた胃腸にやさしい｢極上かきたまうどん｣卵フワフワの裏技

消化に良く、タンパク質もしっかり摂れる

少しずつ春が近づく今の季節。寒い日が続いたかと思えば、急に汗ばむような陽気が訪れます。

この時期の「三寒四温」は、私たちの体に案外こたえるもの。体調を崩した方も多いのでは、と思いまして、今回は体にやさしい『かきたまうどん』の作り方をご紹介します。

かきたまうどんは消化に良く、タンパク質もしっかり取れる優れたメニュー。冷凍庫に冷凍うどんの玉さえ準備しておけば、あとは常備食材で作れる手軽さも魅力です。

かきたまうどん

材料

うどん玉 2玉

卵 2個

梅干し 2個

青ねぎ 4〜5本分

水 3カップ

薄口しょうゆ 大さじ3

みりん 大さじ3

昆布 6g

かつお節など 20g

片栗粉 大さじ1と2分の1

水 大さじ2