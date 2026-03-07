スーパーの冷凍うどんが"お店レベル"にバケる！ 寒暖差で疲れた胃腸にやさしい｢極上かきたまうどん｣卵フワフワの裏技

樋口 直哉 : 作家・料理家
2026/03/07 11:00
極上かきたまうどん
かきたまうどんは消化に良く、タンパク質もしっかり取れる優れたメニューです（写真：筆者撮影）
料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は、体調を崩しやすいこの時期、重宝するうどんのメニューを取り上げます。

消化に良く、タンパク質もしっかり摂れる

シン・定番ごはんバナー
こちらのバナーをクリックすると、樋口直哉の「シン・定番ごはん」の記事一覧をご覧いただけます

少しずつ春が近づく今の季節。寒い日が続いたかと思えば、急に汗ばむような陽気が訪れます。

この時期の「三寒四温」は、私たちの体に案外こたえるもの。体調を崩した方も多いのでは、と思いまして、今回は体にやさしい『かきたまうどん』の作り方をご紹介します。

かきたまうどんは消化に良く、タンパク質もしっかり取れる優れたメニュー。冷凍庫に冷凍うどんの玉さえ準備しておけば、あとは常備食材で作れる手軽さも魅力です。

材料一覧
薄削りのかつお節を使用する場合は今回の分量の半量で十分です（写真：筆者撮影）
かきたまうどん
材料
うどん玉    2玉
卵       2個
梅干し     2個
青ねぎ     4〜5本分
水       3カップ
薄口しょうゆ  大さじ3
みりん     大さじ3
昆布      6g
かつお節など  20g
片栗粉     大さじ1と2分の1
水       大さじ2
