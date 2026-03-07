イラン指導部の行動を丸裸にした｢サイバー作戦｣の中身､AI･データ･アルゴリズムが一体となった"知能化戦争"の幕開け

アメリカはイランの核開発問題を巡る対立の末、2026年2月28日、「エピック・フューリー作戦」と呼ばれる軍事作戦をイスラエルと共に開始した。

今回の作戦は、従来の限定的な施設破壊とは異なり、イランの核・軍事インフラの広範な無力化に加え、ハメネイ師を含む体制中枢への打撃、すなわちデカピテーション（指導部排除）を目的とした大規模軍事作戦であった。

事前にサイバー侵入や監視による情報収集が行われ、指導部の行動が把握されていたことからも、これは偶発的な結果ではなく、計画された作戦として実行されたものである。

この軍事行動の背後では、攻撃に先立つ形でサイバー空間での活動が展開されていた。現時点では断片的な情報が多いものの、今回の事例は、現代戦においてサイバー作戦や情報工作が物理的な軍事行動に先行し、作戦環境を整える重大な役割を担っていることを示唆している。

サイバーは主戦力ではないが作戦環境を整える手段

アメリカ、イスラエルそしてイラン、いずれもサイバー攻撃力が高い国として知られている。

しかし、軍事の観点から見ると、サイバー攻撃や情報工作は単独で戦争の帰趨を決める兵器ではない。実際の作戦では、陸・海・空などの軍事行動と連動し、その効果を高める「戦力倍増要素（イネーブラー）」として位置づけられることが多い。