｢しつけ｣は虐待の言い訳にならない｢児童虐待｣の4分類…虐待を受けた子どもが胸に秘めるあまりに切ない願い

家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった......そんな話を聞くことがよくあります。

どうして自分の不満が家族に伝わらないの?どうしたら「つかれない家族」になれるの?そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。

「つかれる家族」の行き着く形のひとつが「別居・離婚」ですが、今回はその原因となることもある「子どもへの虐待」がテーマです。子どもの権利保障に力を入れて活動されている池田清貴弁護士にお話を伺いました。

「子どもを虐待から守るには？」共同親権をめぐる論争