世界を飛び回る外資系CAがやっている｢得する旅の準備｣…航空券は｢とりあえず予約｣現地通貨は｢両替しない｣が合理的な訳

Ryucrew : 関西弁CA
2026/03/14 12:30
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Ryucrew氏が、日頃から心がけているフットワークを軽くするポイントとは？（写真：Graphs／PIXTA）
世界中を飛び回るジェットセッターは、どのような旅の工夫をしているのだろうか。
国際線外資系CAであり、公私にわたって世界中を旅してきたRyucrew氏が、自身が身に付けた“旅の工夫”を語る。
本記事は、著書『世界の空を飛んでわかった 人生に効く旅学』から一部を抜粋してお届けする。

フットワークを軽くするコツは「予定の先取り」

「Ryucrewさんはフットワークが軽いですね」「どうしたらそんなにしょっちゅう旅に出られるんですか」と聞かれることがあります。

たしかにCAという仕事柄、旅する機会に恵まれていますし、私自身が健康で、オカンやパートナーなど旅の同行者がいるのはとてもありがたいことです。そういった意味でも旅に出られること自体に感謝しなくてはならないのだと思います。そんな私が旅をする際にも心がけているのが、「完璧なタイミングを待つのではなく、まずは行動を起こすこと」です。ここでは私が日頃から心がけているフットワークを軽くするポイントをシェアさせていただきます。

ひとつは「とりあえず予約する」戦略です。ひと昔前はLCC*のタイムセールで「成田〜那覇便が1円」なんて企画をよく目にしました。私も過去にたまたま手に入れた格安航空券で韓国・ソウルへひとり旅したこともあります。最近はこの手のセールが昔より減ったように思えますが、それでもイレギュラーな企画が突然催されることもあります。

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