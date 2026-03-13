体調崩しやすい冬に《お粥研究家が伝授！》おいしく胃に優しいおすすめのおかゆレシピ2選

仕事が終わって帰宅したら疲れて何もできない──。そんな人がいる一方で、時間、体力、お金をやりくりしながら趣味に没頭するビジネスパーソンがいる。彼らはなぜ、その趣味にハマったのか。どんなに忙しくても、趣味を続けられる秘訣とは。連載 隣の勤め人の「すごい趣味」では、仕事のかたわら、趣味をとことん楽しむ人に話を聞き、その趣味の魅力を深掘りする。

自営業のITエンジニアでありながら、趣味の「おかゆ」づくりが発展して「お粥研究家」としても活動を開始した、鈴木かゆさん。前編では、かゆさんがおかゆづくりにハマり、それが仕事になるまでを紹介した。

後編では、スーパーや家の冷蔵庫にある材料で、誰でも簡単においしく作れるおかゆレシピをかゆさんに教えてもらった。失敗しないポイントや、かゆさん流のユニークな味変アイデアと合わせて紹介する。（レシピ監修：お粥研究家 鈴木かゆ）

あさりのうまみや出汁のすべてを吸ったご馳走おかゆ

かゆさんに「何度もリピートしているおすすめのおかゆは？」と訊ねたところ、真っ先に挙げてくれたのが「あさりの粥蒸し」だ。

「あさりの酒蒸しの汁っておいしいですよね。あの汁を全部おかゆに吸わせたのが、あさりの粥蒸しです。

魅力はなんといっても、おかゆのうまみや出汁を全部おかゆがキャッチしてくれること。おかゆのでんぷん質に保水効果があるため、あさりがふっくらと仕上がります。

かなり満足感の高い、ご馳走おかゆです。私はよく、お酒を飲みながら作って食べています。レトルトのおかゆを使えば5分で完成しますが、今回はお米から作るレシピを紹介します」（鈴木かゆさん）