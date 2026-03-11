｢私は打ちのめされてしまったのです｣ 朝ドラ｢ばけばけ｣子どもが生まれ､日本国籍取得考えるハーンに芽生えた意外な感情

NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」が注目を集めている。明治時代の作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルにした物語である。ギリシャに生まれて、アイルランドで幼少時代を過ごしたラフカディオ・ハーンが日本に渡ったのは、40歳のとき。翌年に小泉セツと結婚し、46歳で日本国籍を取得。小泉八雲として第2の人生を送った。「耳なし芳一」などの『怪談』で知られる小泉八雲と、その妻の小泉セツは、どんな生涯を送ったのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

出産が心配で部屋を熊のようにウロウロした

1893年11月17日、ラフカディオ・ハーンと小泉セツの間に、長男が誕生した。出産は自宅で、2人の産婆のサポートのもと行われた。ハーンが熊本に赴任して2年後のことである。

このときハーンは43歳。初めての子どもとあって、無事に生まれてくるまでは気が気でなかったようだ。「難儀させて気の毒だ」「無事で生れて下され」と繰り返しセツに言ったという。

「こんな時には勉強して居るのが一番よい」

そう言って離れ座敷で執筆に打ち込もうとしたハーンだったが、原稿はろくに進まなかったことだろう。出産の前夜には、部屋のなかをまるで熊のようにウロウロしたという。