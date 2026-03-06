イラン･ハメネイ師死去後の最高指導者は誰か､ハメネイ師の息子が最有力だがハメネイ師は世襲を嫌っていた

アビール・アル・サマライ : 「ハット研究所」所長
2026/03/06 5:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
2026年3月4日、イランの最高指導者暗殺を悼み、イスラエルとアメリカへの抗議を示すため、テヘランの革命広場で人々がイラン国旗とハメネイ師の写真を掲げている（写真：Kaveh Kazemi／Getty Images）

2026年2月28日、アメリカ・イスラエル連合軍の空爆により殺害された最高指導者アリ・ハメネイ師（1939～2026年）。死去した時点において在任期間37年という、中東諸国の中で現職の（実質的）国家元首としては最も長い在任期間を誇っていた。

86歳のアリ・ハメネイ師の後継者には、執筆時点では5名の候補者に絞られ、その中で最も有力視されているのがハメネイ師の次男モジタバ氏（56歳）だ。

発表はもうすぐ、もうすぐ、と言われながら、同時にモジタバ氏が確実と言われながらも、本稿執筆時点ではまだ正式発表が行われていない。

遺恨を残したハメネイ師殺害

連合軍の「斬首作戦」は成功したが、ハメネイ師というのはイランのみならず、世界のシーア派にとって宗教的象徴であった。カトリックで言えばローマ教皇を殺害したのと同じぐらいの重みがある。

1979年のイラン革命前、イラクの独裁者サダムにとってもイランのパーレビ国王にとっても、イラクやパリに亡命中のルーハッラ・ホメイニ師（1902～89年）はたいへん不都合な存在だった。だが殺害した場合の余波が恐ろしすぎて、誰も手出しができなかった。

シーア派信者たちにとってのハメネイ師も、その前任者のホメイニ師も、預言者ムハンマドの末裔の特殊な無謬の血が流れる特別な「お方」だ。そのような血統の人でないと着用が許されない黒いターバンを頭に巻いていて、「セイイド」という称号で呼ばれ尊ばれている。

ホメイニ師の名前に付く「ルーハッラ」とは、「アッラーの精神」「アッラーの息吹」という意味だ。イスラムの教えではないが、日本人の感覚なら“生き神”のように崇められていた。ハメネイ師はそんな方の後継者だったのだ。

次ページシーア派聖地のモスクに掲げられた赤い旗の意味
関連記事
特集一覧
イランショック
新着あり
JR東日本 運賃値上げの余波
新着あり
6万円時代に勝ち抜く株
新着あり
バイオマス発電の現実　持続可能と言えるのか
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事