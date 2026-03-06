イラン･ハメネイ師死去後の最高指導者は誰か､ハメネイ師の息子が最有力だがハメネイ師は世襲を嫌っていた

2026年2月28日、アメリカ・イスラエル連合軍の空爆により殺害された最高指導者アリ・ハメネイ師（1939～2026年）。死去した時点において在任期間37年という、中東諸国の中で現職の（実質的）国家元首としては最も長い在任期間を誇っていた。

86歳のアリ・ハメネイ師の後継者には、執筆時点では5名の候補者に絞られ、その中で最も有力視されているのがハメネイ師の次男モジタバ氏（56歳）だ。

発表はもうすぐ、もうすぐ、と言われながら、同時にモジタバ氏が確実と言われながらも、本稿執筆時点ではまだ正式発表が行われていない。

遺恨を残したハメネイ師殺害

連合軍の「斬首作戦」は成功したが、ハメネイ師というのはイランのみならず、世界のシーア派にとって宗教的象徴であった。カトリックで言えばローマ教皇を殺害したのと同じぐらいの重みがある。

1979年のイラン革命前、イラクの独裁者サダムにとってもイランのパーレビ国王にとっても、イラクやパリに亡命中のルーハッラ・ホメイニ師（1902～89年）はたいへん不都合な存在だった。だが殺害した場合の余波が恐ろしすぎて、誰も手出しができなかった。

シーア派信者たちにとってのハメネイ師も、その前任者のホメイニ師も、預言者ムハンマドの末裔の特殊な無謬の血が流れる特別な「お方」だ。そのような血統の人でないと着用が許されない黒いターバンを頭に巻いていて、「セイイド」という称号で呼ばれ尊ばれている。

ホメイニ師の名前に付く「ルーハッラ」とは、「アッラーの精神」「アッラーの息吹」という意味だ。イスラムの教えではないが、日本人の感覚なら“生き神”のように崇められていた。ハメネイ師はそんな方の後継者だったのだ。