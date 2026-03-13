まるで中道改革連合のよう？ Netflixと破局のワーナーが､パラマウントと近づく背景 ｢ワーナー買収｣の行く末は？

まるで中道改革連合のよう――。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収からNetflixが手を引き、パラマウントが買収合意に至ったニュースを目にし、筆者はそう思ってしまいました。

2月26日、Netflixはワーナー買収案の対抗条件を提示しないと正式に発表しました。これで、ワーナー買収劇の主役はパラマウントへと移ります。

もともとNetflixが有力候補とみられていましたが、条件面で折り合わず、対抗提案を見送ったのです。Netflixの共同CEOであるテッド・サランドス氏とグレッグ・ピーターズ氏は、今回の撤退の理由について「財務的に魅力的ではない」と説明しています。

株式市場が反応

これを受け、発表翌日の取引開始直後、Netflixの株価は約9％上昇しました。市場は単なる買収ゴシップとしてではなく、「買わない」という判断そのものを評価したと見ることもできます。規模拡大よりも、足元の収益基盤を守る判断だと受け止められたからです。

同じタイミングで、パラマウントの株価も約4％上昇しました。統合が前進するとの期待を織り込んだ動きとみられます。一方で、ワーナーの株価は約2％下落しました。Netflixという有力候補が撤退したことで、交渉条件の不透明さが意識された可能性があります。ただし、株価の短期的な反応が、そのまま統合の「勝ち筋」を保証するわけではありません。

ワーナーとパラマウントの合併が成立するとして、それで本当に競争力は高まるのでしょうか。

政治の善し悪しを論じる意図はなく、あくまで比喩ではありますが、“単独では決定打を欠く者同士が結びつく構図”は、どこか先の衆議院選挙で惨敗した“中道改革連合”的にも見えてきます。

また短期的な株価の反応だけで、企業の実力が見えるわけでもありません。統合が本当に意味を持つのか。まずはパラマウントの2025年通期決算をのぞいてみます。