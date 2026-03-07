枝豆･ポテトの牙城崩壊…｢冷凍ブロッコリー｣が販売金額1位に躍り出た背景事情

冷凍庫を開けると、ブロッコリーが入っている。そんな家庭が、いまの日本では珍しくない。かつて冷凍野菜といえば枝豆やポテトが定番だったが、2025年にブロッコリーがついにその牙城を崩し、販売金額で初めて1位に躍り出た。

下処理不要の手軽さに加え、健康志向の高まりも追い風となり、冷凍ブロッコリーの市場規模は2017年比で約4倍にまで膨らんでいる。いま冷凍食品市場で何が起きているのか。データで消費トレンドを追ってみたい。

冷凍野菜ではブロッコリーが枝豆・ポテトを逆転し1位に

全国のスーパー、コンビニ、ドラッグストアなど約6000店舗の販売動向を追う「インテージSRI+」のデータが、その変化を数字で裏付けている。冷凍ブロッコリーの市場規模は2025年に184億円に達し、2017年比で実に約4倍。長年トップに君臨してきた枝豆とポテトをともに抜き去り、冷凍野菜の首位に立った。

なぜ冷凍ブロッコリー人気が高まっているのか。まず健康面での評価が高い。ビタミンやミネラルが豊富で、栄養価の高さが健康志向や美容意識の高い消費者に響いたとみられる。次に手軽さだ。生のブロッコリーは洗浄・カット・加熱と下処理に手間がかかるが、冷凍なら袋から出してそのまま使えるため、忙しい平日の夕食にも取り入れやすい。

2026年4月には国が「指定野菜」に追加することも決まっており、ブロッコリーへの注目はさらに高まりそうだ。