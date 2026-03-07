トランプ政権｢EV大逆風｣でスバルの未来は？｢トレイルシーカー｣上出来でも拭えぬEV事業への不安

ついにここまでスバルに近づいてきたか！

いや、まさにスバルそのものではないか!!

今春に発売予定のスバル「トレイルシーカー・プロトタイプ」（以下プロトタイプ省略）を群馬県内の圧雪クローズドコースで試乗。車内で思わず唸った。

スバルの量産型EV第2弾は、「スバルらしさ」を携えた次世代スバルの象徴であると言ってもいい出来栄えだ。

一方、スバルの主力市場であるアメリカでは、トランプ政権の強い意志により環境政策が方向転換。ここ数年、欧米では「EVは踊り場」と言われてきたが、そんな甘い考え方がもはや通用しないほどEVに大逆風が吹き始めた。

果たして、スバルの未来はいかに？

「ソルテラ」との違いはどこに？

まずは、「トレイルシーカー」試乗から話を始めたい。

パッと見の雰囲気は、「どこかアウトバックっぽい」というもの。たしかにヨーロッパでは「eアウトバック」を名乗っている。

これまで「ジャパンモビリティショー2025」などで実車を見てきたが、それは屋内でのことだった。こうした雪をまとった山の中だと、スバルらしさが活きる。

ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1670mmで、ホイールベースは2850mm。クルマ全体としてのベースは「ソルテラ」で、リアオーバーハングがソルテラ比で155mm増となり、荷室容量を633Lへと拡大している。

EVの基本構造を見ると、FWD（前輪駆動車）とAWD（4輪駆動車）ともに電池容量は74.7kWhで、ソルテラと同じだ。

FWDのシステム最大出力は165kWとソルテラと同じだが、AWDのリアモーターは出力が2倍となり、システム最高出力はソルテラの252kWに対して280kWへ。0-100km/hも4.9秒から4.4秒へと向上している。



では、走り出そう。なお、筆者はこのコースで二度、ソルテラに試乗している。最初は2022年に初期モデルを雪上で、その後は25年秋にビッグマイナーチェンジされた現行モデルだ。