｢北海道のローカル線｣もう見られない列車の記憶　国鉄時代末期に消えた多くの鉄路､今も続く廃線

南 正時 : 鉄道写真家
2026/03/07 4:30
胆振線
国鉄時代末期に廃線となった胆振線。新大滝駅のホームにたたずむ駅員と気動車（撮影：南正時）

北海道の鉄道は国鉄時代末期に多くのローカル線が廃止され、近年も廃線が相次いでいる。終点の増毛側から段階的に廃止されてきた留萌本線も2026年3月末に運行を終えると全廃となり、北海道の鉄道網は半世紀前と比べると大幅に縮小している。

筆者は蒸気機関車（SL）の最後の活躍を追って昭和40年代に北海道を訪れて以来、今は廃止となった路線を含め道内のほとんどの路線を取材してきた。湧網線、渚滑線、天北線、興浜北線、興浜南線……など、今は消えたさまざまな路線が思い浮かぶ。

今回は「北海道のローカル線」について取り上げたい。ローカル線をどう定義するかは意見の分かれるところだろうが、基本的には廃止された路線と地方交通線を対象とし、一部そのほかの路線も含めた。

この記事の画像を見る(65枚)

「雄大すぎる」風景に圧倒

筆者が初めて北海道に渡ったのは1970年、最後の活躍を見せていた急行「ニセコ」を重連で牽引するSL、C62形を撮影するためで、この時はC62形だけが目的のとんぼ返りだった。本格的に各地を回ったのは翌71年で、これが実質的に初の北海道での撮影だったといえるであろう。

【写真】広大な風景を走る北海道のローカル線。蒸気機関車が走った時代や、白糠線、興浜北線、湧網線、標津線、広尾線など国鉄時代に姿を消した路線の旅情あふれる風景、そしてJR化後の近年の車両まで、北の大地を走る列車の四季折々の姿

当時は先に名前を挙げた路線をはじめ、その後廃止された路線もまだ現役で、多くはSLの活躍の舞台だった。筆者が連載していたのは鉄道雑誌ではなく一般向け雑誌の『週刊漫画アクション』で、それゆえに機関車だけでなく「風景の中を走る列車」を撮影することを意識していた。

次ページ最初の狙いはSLだったが…
