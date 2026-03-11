398万から3800万円まで！トヨタ､ベンツ､BYD…各車試乗で確信したPHEVの本質

桃田 健史 : ジャーナリスト
2026/03/11 11:00
さまざまなPHEVに乗ってその本質がわかった。写真はメルセデスAMG「S63 E パフォーマンス」（同乗者撮影）

なるほど、メーカーやモデルによって「クルマの本質」の違いがはっきりわかるものだな――。

最近、トヨタ「クラウンスポーツPHEV」（新車価格765万円）、メルセデスAMG「S63 E パフォーマンス」（3799万円～）、そしてBYD「シーライオン6 DM-i」（398万2000円）を短期間に乗り比べて、改めてそう感じた。

試乗会場に並んだメルセデス各車。手前が今回試乗したメルセデスAMG「S63 E パフォーマンス」（筆者撮影）

同時に、プラグインハイブリッド車（PHEV）はこれからどうなっていくのか、とも。

そこで、これまでに乗った三菱「アウトランダーPHEV」、トヨタ先代「RAV4 PHEV」、 同「プリウスPHEV」、マツダ「MX-30 ロータリーEV」や海外メーカー車などの試乗体験を踏まえ、プラグインハイブリッド車の今後を考えてみたい。

そもそもプラグインハイブリッドのメリットは？

まず、プラグインハイブリッド車とは何かを振り返っておこう。

PHEVは、動力源こそエンジンとモーターを併用するハイブリッド車（HEV）でありながら、外部からの充電や、外部に給電をするプラグイン機能を併せ持つクルマのこと。

数十km程度であればガソリンを使うことなくEV走行できる（筆者撮影）

ハイブリッド車と比べて搭載する電池の性質はBEV（電気自動車）に近く、電池容量はBEVほどではないが、通勤や通学など地域内の日常移動ならば、給油なしにBEVとして使うこともできる。

ハイブリッド車として走行しながら充電もできるため、燃料が満タンで満充電だと航続距離が1000kmを超えるモデルも珍しくない。

つまり、ハイブリッド車とBEVの“いいとこ取り”だ。

見方を変えると、ハイブリッド車で十分だと考える人にとっては“割高なハイブリッド車”であり、思い切ってBEVへの買い替えようと思う人には“中途半端”に映るかもしれない。プラグインハイブリッド車に対する見方はさまざまある。

そのうえで、争点として筆者が挙げたいのが、運転中での「本質の感触」だ。

次ページ「クラウンスポーツ」の本質はどこにあるか？
