【造船業界に熱視線】官民で1兆円の巨額基金／国内の製造能力を倍増へ／中国・韓国勢の圧倒的な強さ／今治造船「大型買収」の背景／「商機」もあるが「課題」も山積み／造船業界の再編は続く？【ニュース解説】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/03/04 19:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

衰退の一途だった日本の造船業への注目度が急上昇している。昨年、民間では国内トップの今治造船が大型買収に動いた。一方、政府は造船復興に向けたロードマップを策定。官民による１兆円の巨額基金を創設し、国内造船所の設備投資を後押しする。高市政権が掲げる経済安全保障強化の国策を追い風に、ニッポン造船業は大復活を果たせるのか。業界の最前線を取材する森創一郎記者が解説する。

▼東洋経済オンライン「造船復興 ニッポンの新針路」
https://toyokeizai.net/list/member-features/6985c19aa53aef613c000001

▼週刊東洋経済「造船復興 」（2026年3月7日号）
https://amzn.to/4r7XlUm

https://www.youtube.com/watch?v=MZc-W4Mh6JM&t=327s

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
01:01　本日のテーマ　
01:29　造船の注目度が高まる背景
03:42　日本の造船業の現在地
05:32　中国・韓国勢の強さの秘訣
07:44　造船業の衰退で起きていること
10:36　動き出した国の造船支援策
15:21　日本の造船業界に商機は？
17:20　製造能力の増強にハードル
20:25　「課題、まだあるんですか？」
22:03　日本勢の勝ち残り策は
24:20　国策の“逆張り”常石造船
25:59　造船再編で次なる焦点
26:55　本日のまとめ

【出演者】
森 創一郎（もり・そういちろう）
東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら
https://toyokeizai.net/list/author/4872

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、昼間 將太
編集：昼間 將太

サムネイル写真：森 創一郎



※動画内のデータは収録時点（2026年2月27日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： / https://x.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/#

◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

日本最大級のビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」の公式YouTubeチャンネルです。企業、産業、キャリア、カルチャーなど、あらゆるテーマの動画で「はたらく人」のヒントになる情報をお届けします。

YouTube：https://youtube.com/@toyokeizaitv

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
イランショック
新着あり
6万円時代に勝ち抜く株
新着あり
バイオマス発電の現実　持続可能と言えるのか
新着あり
JR東日本 運賃値上げの余波
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事