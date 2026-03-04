【造船業界に熱視線】官民で1兆円の巨額基金／国内の製造能力を倍増へ／中国・韓国勢の圧倒的な強さ／今治造船「大型買収」の背景／「商機」もあるが「課題」も山積み／造船業界の再編は続く？【ニュース解説】

衰退の一途だった日本の造船業への注目度が急上昇している。昨年、民間では国内トップの今治造船が大型買収に動いた。一方、政府は造船復興に向けたロードマップを策定。官民による１兆円の巨額基金を創設し、国内造船所の設備投資を後押しする。高市政権が掲げる経済安全保障強化の国策を追い風に、ニッポン造船業は大復活を果たせるのか。業界の最前線を取材する森創一郎記者が解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:01 本日のテーマ

01:29 造船の注目度が高まる背景

03:42 日本の造船業の現在地

05:32 中国・韓国勢の強さの秘訣

07:44 造船業の衰退で起きていること

10:36 動き出した国の造船支援策

15:21 日本の造船業界に商機は？

17:20 製造能力の増強にハードル

20:25 「課題、まだあるんですか？」

22:03 日本勢の勝ち残り策は

24:20 国策の“逆張り”常石造船

25:59 造船再編で次なる焦点

26:55 本日のまとめ

【出演者】

森 創一郎（もり・そういちろう）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/4872

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、昼間 將太

編集：昼間 將太

サムネイル写真：森 創一郎





※動画内のデータは収録時点（2026年2月27日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

