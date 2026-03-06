顔を出し､声を枯らしてあらがった福島原発事故の自主避難者たち。初心を貫いた誇りと､今も続く心の葛藤。それぞれの15年と今

東京電力・福島第一原子力発電所の事故からまもなく15年が経過する。放射線被曝を巡る対立と分断を象徴する存在となったのが、国が年間被曝線量20ミリシーベルトの想定の元に設けた避難指示区域の外側から首都圏や新潟、山形などへ逃れた人たちだった。国からの避難指示が出ていないにもかかわらず、一部の人たちは自主的に遠隔地に避難した。自分や子どもたちが無用な放射線被曝を避けるためのやむにやまれぬ自己防衛策だった。こうした手立てを講じた人たちは「自主避難者」と呼ばれた。

原発事故から日が経つにつれ、自主避難者たちには風当たりが強くなった。インターネット上を中心に「風評加害者」「福島復興の邪魔者」などと、容赦のない言葉の石つぶてが投げつけられ、恐怖心や福島に残る家族への配慮から彼らの多くが沈黙を強いられた。匿名でなければ取材を受けない自主避難者も多い中、自らの顔と名前を表に出して訴え続けた人もいた。しかし捨て身の訴えも虚しく、国と福島県は2017年3月末、彼らを原発避難者と認める唯一の証だった「みなし仮設住宅」（借り上げ住宅）の供与を打ち切った。孤立無援の中で闘った理由は何か。今も訴え続ける自主避難者たちを訪ね歩いた。

長谷川克己さん（59）の姿が私の脳裏に深く刻まれたのは、2015年6月9日に参議院議員会館で開かれた集会でのスピーチだった。テーマは自主避難者に対する住宅供与の打ち切りで、長谷川さんは自主避難者の〝代表〟として登壇した。

福島復興の掛け声と自主避難者

「国は住宅支援の終了に向けて動き始めました。私もいつまでもすがっていたいとは思いません。ただ、幕引きの仕方には言いたいことがある。この4年間の政策は人道的立場とはかけ離れたものと感じています。国は私たち自主避難者を頭のおかしい、危険な人間と考えているのでしょうか？ 『そうではない』と言うなら開かれた場で意見を聴いてほしい。父親として我が子に胸を張りたいのです」

この頃、「がんばろう、福島」「福島復興」の勇ましい声が飛び交う一方で、福島を離れた自主避難者に対して、SNSなどで「裏切者」「福島を貶めた」といった言葉の石つぶてが投げつけられていた。

同じ頃、復興庁が各地で開いていた県外自主避難者向けの説明会の中に、「心が元気になるために」と題した著名な精神科医の講演が含まれており、彼らを「不安で心を病んだ人」として扱っているのが見て取れた。長谷川さんの理性的なスピーチを聞き、私は「彼のどこが頭のおかしい人だというのか」と怒りで心が震えた。