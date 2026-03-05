第一生命ホールディングスの｢スパイ活動｣､会見での説明と矛盾で強まる隠蔽の疑い

中村 正毅 : 東洋経済 記者
2026/03/05 6:05
第一生命 スパイ活動
スパイ活動が発覚したことを銀行に隠蔽しようとしていた疑いが強まっている第一生命ホールディングス（写真：編集部撮影）

銀行などの出向先代理店28社から内部情報を無断で持ち出していた問題をめぐって、第一生命ホールディングス（HD）が銀行に隠蔽しようとしていた疑いが強まり、窮地に立たされている。

第一生命HDは傘下の生命保険会社3社（第一生命保険、第一フロンティア生命保険、ネオファースト生命保険）において、2021年4月から25年10月までを対象期間として昨秋から実態調査を実施していた。この調査を経て、2月12日には、傘下の生命保険会社3社で出向者が銀行など28の保険代理店から内部情報1155件を無断で持ち出していたと発表した。

経営陣による隠蔽の疑いと虚偽説明の可能性

その日に開いたオンライン記者会見では、情報の無断持ち出しを銀行などに昨夏まで報告しなかったことについて、銀行などに確認が必要かどうかという認識にすら至らず、その要否についても議論すらしていなかったという、浅慮を装ったような苦しい説明に終始していた。

ところが複数の関係者によると、この問題が社内で発覚した際、菊田徹也社長ら一部の役員が議論する中で、銀行などに対して「報告や確認は不要」として、隠蔽と疑われかねない判断をしていたことがわかった。

隠蔽が疑われる具体的な中身は、第一生命HDの｢スパイ活動｣､菊田社長らが銀行に報告不要と判断か／会見での説明と矛盾で強まる隠蔽の疑いをご覧ください。

