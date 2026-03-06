｢推し活｣がブランドを強くする…サンリオのキャラをファンと育てる"すごい仕組み"

永井 竜之介 : 高千穂大学商学部教授
2026/03/06 12:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
（撮影：今井康一）
ファンと共にブランドを育てていく「ブランド共創マーケティング」において、世界屈指の成功を収めているサンリオ。ポムポムプリンが1位に返り咲いたサンリオキャラクター大賞をはじめ、ファンとブランドが共に価値を高め、育み合う施策を数々展開しています。
そんなサンリオの戦略のほか、「マーケティング」手法や効果を多くの実例と共にやさしく解説した、永井竜之介さんの著書『人の"行動"と"心理"が見えてくる 13歳からのマーケティング』より一部抜粋・再構成してお届けします。

息の長い人気キャラを生んだ戦略

2025年のサンリオキャラクター大賞で、5連覇していた絶対王者のシナモロールを抑え、9年ぶりに1位を獲得したのがポムポムプリンです。誕生日はもうすぐ、4月16日。デビューは1996年で、2026年にデビュー30周年を迎えます。

これほどまでに息の長い人気を誇るキャラクターを、サンリオは驚くほど多彩に、数多く世に送り出しています。その戦略は、マーケティングで「ブランド共創」と呼ばれています。

「ブランド共創」とは、会社が一方的にブランド（サンリオの場合はキャラクター）をつくって完成させるのではなく、会社とお客（ファン）が一緒に活動したり、関わり合ったりしながら、ブランドの価値を共に創っていくという考え方です。

サンリオのようにビジネスの中心にブランド（キャラクター）を置く場合、より多くのお客にブランドのファンになってもらい、より長く愛着を持って使い続けてもらうことが理想的です。サンリオはブランドを生み出し、「みんななかよく」の想いを大切にしながら、ファンと一緒にブランドを育て、成長させることに長けているのです。

次ページ450を超える「生きたブランド」
関連記事
特集一覧
イランショック
新着あり
JR東日本 運賃値上げの余波
新着あり
6万円時代に勝ち抜く株
新着あり
バイオマス発電の現実　持続可能と言えるのか
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事