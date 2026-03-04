サナエトークンだけではなかった高市首相の"致命的な死角"､危機管理の拙さで想起される｢森元首相えひめ丸事故｣の教訓

2月8日に投開票された衆議院選挙で自民党が316議席を獲得したのは、「サナエ効果」の賜物だろう。首相に就任して5カ月を超え、「ハネムーン期間」も終わったというのに、高市早苗首相の人気は衰える様子を見せない。

例えば2月18日と19日に行われた読売新聞の調査では内閣支持率は73％と、衆院選直後の調査より6ポイントも上昇した。それにつられたのか、自民党の政党支持率も43％と、派閥の政治資金裏金問題が発覚する以前の水準に戻っている。

SNSで議論が盛り上がった「SANAE TOKEN」

一方で、危なっかしさも散見される。

高市人気にあやかろうとしたのか、2月25日に「SANAE TOKEN（サナエトークン）」という名の暗号資産（仮想通貨）が発行された。高市事務所の後援会アカウント「【公認】チームサナエが日本を変える」は同日、X（旧ツイッター）で「この取り組みに共感し、（中略）共に日本の明るい未来を紡いでいきたい」と投稿したが、高市首相は3月2日に自身のXで「本件について我々が何らかの承認を与えさせて頂いたこともございません」と説明。後援会アカウントも3日になって投稿を削除する事態となった。

「サナエトークン」をめぐる一連の動きはSNSを中心にネット上で盛んに議論されており、目にした人も少なくないだろう。だが一方で、同時並行的に別の危うさを露呈させていた。