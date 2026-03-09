日本人が以外と知らない｢保守｣と｢リベラル｣の意味。｢リベラル｣は考え方が進歩的？支持する経済体制で分けるのが本来の区分【再配信】

✎ 1〜 ✎ 7 ✎ 8 ✎ 9 ✎ 10
チェ・ソンホ : 作家
2026/03/09 9:30
思考中の男女
保守？ リベラル？ 自分はどちらだと思いますか？（写真：wavebreakmedia／PIXTA）

※読者の反響が大きかった記事を再配信します（本稿は2025年6月公開記事を再配信したものです）。

「保守支持だ」「リベラル支持だ」というときの中身は、どういうことか説明できるだろうか。「保守＝安定志向、リベラル＝変革志向」という説明の仕方はまちがいではないが本質ではない。もっともシンプルな本来の区分は「経済体制による分け方」だ。
つまり、「市場の自由」と「政府の介入」のどちらを重視するか、ということ。市場の自由を重視する新自由主義を認めるのが保守、新自由主義を認めず、政府の介入を主張するのがリベラル。
この見方に立つと、これまでとは異なる政治の世界が見えてくる。
わかりやすくこの世界のしくみを解説することで、トリプルミリオンの売り上げを記録した『全人類の教養大全1』から、もっとも明快な解説をお届けする。

あなたは保守派？ それともリベラル？

この質問からはじめてみよう。あなたは保守派か、それともリベラル派か？おそらく多くの人の答えは4つに分けられる。

①保守だ。②リベラルだ。③中立だ（もしくは場合によって異なる）。④わからない。

つづいてどうしてそう思うのかと聞くと、こんな答えが返ってくる。「保守だ」と答えた人たちは、自分が変化よりは安定を求めるからだという。

反対に「リベラルだ」と答えた人たちは、自分が新しいものや変化を求めるからだという。

「中立」や「わからない」と答えた人たちの回答は本当に人それぞれだから飛ばそう。

