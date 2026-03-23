《認知症の危険サイン？》終活の専門家｢日常生活で"3つの兆候"を見逃さないでほしい｣＜再配信＞

※読者の反響が大きかった記事を再配信します。本稿は2025年7月26日に公開した記事を再配信したものです。

結婚しても子どもをもたない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増えている。

共働きが多く経済的に豊か、仲よし夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。

著者は「相続と供養に精通する終活の専門家」として多くの人の終活サポートを経験してきた松尾拓也氏。北海道で墓石店を営むかたわら、行政書士、ファイナンシャル・プランナー、家族信託専門士、相続診断士など、さまざまな資格をもつ。

その松尾氏が「《認知症の危険サイン？》日常生活"3つの兆候"」を解説する。

体は健康でも、認知症が進んでしまうと…

健康寿命を伸ばそうと、日々食事に気をつけて、ウォーキングや筋トレに励んでいる人も多いのではないでしょうか。

しかし、なかなか避けるのが難しいのが、認知症のリスクです。

いくら足腰が丈夫で内臓にも問題がなくても、認知症が進んでしまうと、日常生活がままならなくなってしまいます。

私は医学の専門家ではありませんが、たくさんの高齢者、そして認知症を患った方にお会いし、終活相談や生活のサポートを行ってきました。

今回は、私の長年の経験から、認知症に至る人に顕著に見られがちな「生活上の3つの特徴」を、私の視点からまとめてみたいと思います。

終活の専門家の立場から「3つの危険サイン」があると感じているのです。