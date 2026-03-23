《認知症の危険サイン？》終活の専門家｢日常生活で"3つの兆候"を見逃さないでほしい｣＜再配信＞

「認知症が進んだ高齢者の生活上の特徴」について解説します（写真：toa55／PIXTA）
※読者の反響が大きかった記事を再配信します。本稿は2025年7月26日に公開した記事を再配信したものです。
結婚しても子どもをもたない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増えている。
共働きが多く経済的に豊か、仲よし夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。
そんな「おふたりさまの老後」の盲点
を明らかにし、不安や心配ごとをクリアしようと上梓されたのが『「おふたりさまの老後」は準備が10割
』だ。同書は7刷3万部を突破するベストセラー
になっている。
著者は「相続と供養に精通する終活の専門家」として多くの人の終活サポートを経験してきた松尾拓也氏。北海道で墓石店を営むかたわら、行政書士、ファイナンシャル・プランナー、家族信託専門士、相続診断士など、さまざまな資格をもつ。
その松尾氏が「《認知症の危険サイン？》日常生活"3つの兆候"」を解説する。
体は健康でも、認知症が進んでしまうと…
健康寿命を伸ばそうと、日々食事に気をつけて、ウォーキングや筋トレに励んでいる人も多いのではないでしょうか。
『「おふたりさまの老後」は準備が10割: 元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら
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しかし、なかなか避けるのが難しいのが、認知症のリスクです。
いくら足腰が丈夫で内臓にも問題がなくても、認知症が進んでしまうと、日常生活がままならなくなってしまいます。
私は医学の専門家ではありませんが、たくさんの高齢者、そして認知症を患った方にお会いし、終活相談や生活のサポートを行ってきました。
今回は、私の長年の経験から、認知症に至る人に顕著に見られがちな「生活上の3つの特徴」を、私の視点からまとめてみたいと思います。
終活の専門家の立場から「3つの危険サイン」があると感じているのです。
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