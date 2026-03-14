【不登校はなぜ増える？】親世代の昭和より"令和の子ども"のほうがよっぽど疲弊している納得の事情【再配信】

※読者の反響が大きかった記事を再配信します。本稿は2026年2月2日に公開した記事を再配信したものです。

親が知らずに抱えている誤解とは

「まさか自分の子どもが不登校になるなんて思ってもみなかった」

多くの親御さんが、そう口にされます。突然学校へ行けなくなったわが子を前に、強いショックを受け、「自分の育て方が悪かったのではないか」と自分を責めてしまう方も少なくありません。

しかし、不登校の原因を「親のせい」「学校のせい」と単純に結びつけてしまうと、本質を見誤ってしまいます。

実は、子どもが不登校になる背景には、日常の中で積み重なった“小さなストレス”が関係しているケースが非常に多いのです。

それは、いじめや成績不振のような大きな出来事だけではありません。

毎日の生活の中で、子どもが無意識のうちに感じている次のような負荷が積み重なっています。

・小さな我慢

・プレッシャーやモヤモヤした気持ち

・「こうしなければならない」という期待

・うまく言葉にできない違和感